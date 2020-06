BMW AG: Steht ein neuer Crash bevor?

Das Verhalten der Aktie der BMW AG lässt in Bezug auf meine letzte Betrachtung so gut wie keine Wünsche offen. Der von mir prognostizierte Zielbereich von ca. 58 Euro (0.62 Retracement; mittlerer Chart) konnte erreicht werden, sogar die zuvor in Aussicht gestellte Korrektur hat sich wie erwartet eingestellt. Grund zum Jubeln gibt es dennoch nicht, denn wie der Chart es unmissverständlich aufzeigt, bewegt sich die Aktie in einer waschechten Korrektur, deren ultimativer Abschluss auch nicht mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...