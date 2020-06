Markteinschätzung, in eigener Sache!

In eigener Sache Die jüngste Entwicklung an den Finanzmärkten, kann man durchaus als etwas irrational bezeichnen. Zumindest aus Sicht der fundamentalen Marktanalyse geht derzeit so ziemlich alles drunter und Drüber. Hier hat die Charttechnik eindeutig die besseren Karten in der Hand. Das Problem, welches sich immer wieder eröffnet, ist Folgendes: Man muss daran glauben, an das, was man sieht oder ermittelt. Und dann sollte man natürlich noch über das Rückgrat verfügen, diese noch zu publizieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...