Beiersdorf AG: Das große Rennen hat begonnen, oder?

Für die Aktie der Beiersdorf AG gilt: ziel erreicht, wenn auch auf Umwegen. In der letzten Ausgabe hatte ich bereits das Ansteigen bis ca. 100 Euro oder dem 0.62 Retracement prognostiziert. Lediglich die, im Vergleich zur Gesamtbewegung, sehr große seitliche Phase, welche sich hier als Welle (B) präsentiert, hatte ich nicht so in dieser Dimension erwartet. Doch konnte gerade durch diese Konstellation wesentlich mehr Klarheit über den weiteren Werdegang der Aktie geschaffen werden. Dem Chart können ...

