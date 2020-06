S&P 500: Diese Kursziele sind realistisch! Ein Crash dagegen nicht!

Der S&P 500 konnte sich mit seiner jüngsten Performance weiter in Richtung Allzeithoch bewegen. Diese Entwicklung hatte ich in meinen letzten Betrachtungen auch so beschrieben. Lediglich die von mir erwartete kleinere Korrektur hat der Aktienindex beflissentlich ausgelassen. Auch wenn der Chart ein äußerst optimistisches Bild vermitteln könnte, besteht absolut kein Grund, um in Kaufpanik zu verfallen. Wie der Langzeitchart es zeigt, erwarte ich eine etwas größere Korrektur, schließe einen Crash ...

Den vollständigen Artikel lesen ...