Der zweite Börsencrash in diesem Jahr steht wahrscheinlich bevor, aber er spiegelt sich nicht in den aktuellen Aktienkursen wider. Es gibt keinen Grund zur Panik - ich werde erklären, warum es so ist und was ich jetzt tun würde. Gründe für den 2. Börsencrash Auch wenn die Wirtschaft wieder öffnet, könnten wir noch lange Zeit mit den wirtschaftlichen Folgen des Lockdown zu kämpfen haben. Einige Branchen, wie zum Beispiel die Fluggesellschaften, könnten sogar mehrere Jahre brauchen, um sich zu erholen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...