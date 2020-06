Vor einer Woche ärgerten sich noch viele, nicht ausreichend auf der Long-Seite investiert zu sein. Heute ärgern sich viele, dass sie zu hoch auf der Long-Seite investiert sind. Dazwischen lag ein heftiger Abverkauf, dessen Hintergrund deutlich weniger eindeutig ist als in vielen Medien behauptet. Was steckt dahinter? Wird hier von großen Adressen die Abwärtswende provoziert oder ist es doch nur eine Korrektur, die umgehend ausgestanden ist und in noch höhere Levels am Aktienmarkt mündet? Wir sehen uns das an … lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

In dieser Ausgabe vom 13. Juni 2020 lesen Sie:

SSE intern: Warum das mit der Zukunft am Markt immer so knifflig ist

Markt-Check: Das war Absicht … aber klappt, was die Bären vorhaben?

Die besonderen Charts: Leichtsinn und ein wankender Präsident

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Nie mit vollen Segeln in den Sturm

SSE-Depot: In der Ruhe liegt die Kraft

Erläuterungen zu SSE & Disclaimer

ISIN: DE0008469008, US2605661048, US6311011026

