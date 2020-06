Was mussten Wirecard-Aktionäre am vergangenen Wochenende wieder für Häme einstecken. Die Staatsanwaltschaft hatte die Geschäftsräume des Dax-Konzerns untersucht. Die Aktie ging nachbörslich auf Talfahrt und alle Short-Spekulanten freuten sich bereits auf ein regelrechtes Blutbad am Montag. Doch weit gefehlt!

Anleger-Tipp: Warum Sie Ihre Wirecard-Aktien nicht verkaufen sollten, lesen Sie in unserem großen Wirecard-Sonderreport, den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...