Das Webdesign-Museum ist eine Sammlung mit mehr als 1.600 Screenshots von Designs aus der Zeit von 1991 bis 2006. Sie will das kreative Erbe der ersten Webdesigner erhalten. Petr Kovár und Ondrej Letocha, ihres Zeichens Historiker und Programmierer, sind die Betreiber des Webdesign-Museums. Ihre umfangreiche Sammlung markanter Designs aus den Neunzigern und den Nullern zeigt die rasante Entwicklung, die die Gestaltung von Webseiten in ihren ersten 15 Jahren genommen hat. Erhaltenswerte Designs haben eine Heimstatt im Museum gefunden In den vergangenen 15 Jahren ...

