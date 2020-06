Es ist wohl kein Geheimnis an der Börse, dass oftmals psychologische Faktoren darüber entscheiden, ob ihr mit euren Investitionen Geld verdient oder verliert. Wer kennt es nicht, man erwirbt ein Wertpapier und just in diesem Moment beginnt der Kurs zu fallen. Oder der umgekehrte Fall, nach dem Kauf einer Aktie springt der Kurs deutlich an. Wie ihr auf diese Ereignisse an der Börse reagiert, bestimmt maßgeblich, ob ihr zu einem erfolgreichen Investor werdet. Daher habe ich mir für euch einige Eigenschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...