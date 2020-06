Der Juni startete sehr euphorisch und hatte damit ein wenig zu viel Zukunft eingepreist. Mit der FED-Sitzung kamen die Marktteilnehmer dann wieder auf den Boden der Realität und preisten die Wirtschaftsdaten in den Kursen ein. Was geschah genau? DAX-Gewinne aus Juni wieder weg Zum Ende der ersten Juniwoche standen wir nur 87 Punkte von der runden 13.000 entfernt und hatten eine rasante Aufwärtsbewegung hinter uns. Diese wurde in dieser Woche gänzlich umgekehrt. Mit einem Schlusskurs unter 12.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...