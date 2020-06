Aus deutscher Perspektive haben viele Anleger Corona zurecht abgehakt. Der Blick geht nach vorne, wenngleich die präventiven Maßnahmen das Geschäft in vielen Branchen beeinträchtigt. Dennoch: Die Krise wurde in Deutschland erfolgreich gemeistert. Warum Baumärkte offen und Kitas geschlossen waren, darüber kann man immer streiten aber das soll hier nicht die Debatte sein. Denn in anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...