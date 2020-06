Im Diskurs um Corona beherrschen zwei Zahlen die öffentliche Diskussion: Wie viele Corona-Fälle gibt es in einem Land und wie viele sind verstorben? In Spanien sind diese Zahlen vergleichsweise hoch: Es sind 242.700 Corona-Infektionen bekannt und 27.000 Personen verstorben. Diesen Zahlen nach ist Spanien das Land, welches in Europa an drittschwersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...