WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Mike Pompeo hat die Kommunistische Partei Chinas als wachsende Herausforderung für "alle freien Menschen" bezeichnet. Pompeo äußerte sich am Sonntag in einem Grußwort bei einer virtuellen Konferenz des American Jewish Comittee. "Wir alle müssen uns der Bedrohung der chinesischen Kommunistischen Partei für unsere Lebensweise bewusst sein", sagte er weiter.



Die Corona-Pandemie hat die Stimmung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt erheblich eingetrübt. Spannungen gibt es aber auch wegen einer Vielzahl anderer Themen, etwa wegen Visa für Journalisten und Studenten, der Sicherheitspolitik im Indopazifik-Raum sowie Beschränkungen bei Technologieexporten.



Am Sonntag berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen über Pläne Pompeos, sich diese Woche mit chinesischen Regierungsbeamten auf Hawaii zu treffen. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "Politico" über entsprechende Pläne berichtet. Das US-Außenministerium beantwortete eine Anfrage dazu zunächst nicht./lkl/DP/zb

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de