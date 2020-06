COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Reisen



Eine Warnung bedeutet per se nichts Gutes. Umso eindringlicher wirken deshalb die Worte von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD): Wer ins außereuropäische Ausland reisen will, soll Vorsicht walten lassen. Mit Bedacht und dem nötigen Abstand, mit Informationen versehen und dem Bewusstsein, jederzeit in eine missliche Lage zu kommen. Die Reisen an sich sind nicht verboten, doch sollte es jedem Reisende klar sein: Wer in Corona-Zeiten eine Reise tut, der begibt sich damit aus einen Weg, den er ausschließlich auf eigene Gefahr beschreitet. Weder werden sich Versicherungen großartig bemühen, wenn etwas passiert, noch wird der Bund auf Steuerzahlerkosten Gestrandete zurückholen. Na dann: gute Reise./al/DP/mis

