LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu USA / Polizieireformen



Präsident Donald Trump setzt allein auf "Law and Order" und will von Korrekturen nichts wissen. Aber lokale Amtspersonen schreiten zur Tat. Der Bürgermeister von Los Angeles etwa will 150 Millionen Dollar aus dem Zwei-Milliarden-Budget der Polizei abzweigen, unter anderem, um junge Arbeitslose einen Beruf erlernen zu lassen. Der Lokalpolitik ist vielerorts längst klar, dass sie soziale Ursachen angehen muss, statt die Polizei immer mehr aufzurüsten. Es ist ein allmählicher, nicht selten widersprüchlicher Wandel, der weiter gehen wird - mit oder ohne Trump im Oval Office./al/DP/mis

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de