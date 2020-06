MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Corona-Warn-App



Die Corona-App kommt spät, aber sie kommt. Wenn sie viele nutzen, ist sie eines von vielen Mitteln, um Infektionsketten zu erkennen und zu unterbrechen. Wichtig ist es darüber hinaus, nun endlich auch mehr Schulen und Kitas zu testen. Denn gerade Kinder und Jugendliche zeigen oft keine oder nur wenige Symptome und können daher leicht andere anstecken. Sobald ein Fall auftritt, gehören alle Kinder und Lehrer getestet. Darüber hinaus müssen die Gesundheitsämter aber auch ohne Anlass stichprobenartig testen. Vor allem in Ballungszentren wie Magdeburg und Halle oder in Tourismus-Regionen wie im Harz. Und dort vor allem in Schulen, Kitas und Pflegeheimen. Die Krankenkassen sind mittlerweile verpflichtet, auch Tests ohne Symptome zu bezahlen. App, Tests, Abstand, Hygiene, Lüften: Eine völlige Sicherheit gibt uns das zwar nicht, aber eine gute Chance, Infektionsherde zu vermeiden oder aber schnell auszuschalten. Eine zweite Schließungswelle von Schulen und Betrieben wäre eine Katastrophe./DP/mis

