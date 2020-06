Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages kommt in einem Rechtsgutachten zu dem Schluss, dass die Bundesbank die Verhältnismäßigkeit des Anleihekaufprogramms durch die Europäische Zentralbank (EZB) unter die Lupe nehmen muss. "Für diese Prüfung dürfte allerdings in erster Linie die Bundesbank zuständig sein", schreiben die Gutachter in ihrer noch unveröffentlichten Analyse, die der Augsburger Allgemeinen vorliegt. Der Grund dafür sei, dass die Bundesbank aus dem Ankauf von Staatsanleihen aussteigen müsse, wenn dieser unverhältnismäßig wäre. Das Bundesverfassungsgericht hatte jüngst geurteilt, dass die EZB es versäumt habe, die Verhältnismäßigkeit des Anleiheprogramms zu prüfen und darzulegen. Die Folgen für Sparer, die Altersvorsorge und Immobilienkäufer seien nicht berücksichtigt worden. Die Verfassungsrichter verlangten von der EZB, ihre Politik umfangreich zu begründen. Der Wissenschaftliche Dienst sieht die Bundesbank in der Pflicht, diese Begründung abzuklopfen. (Augsburger Allgemeine)

SCHULDENABBAU - Die CDU will den Corona-bedingt immer weiter steigenden Schuldenstand innerhalb von maximal zehn Jahren wieder abbauen. "Im Jahr 2030 sollte die Staatsverschuldung wieder auf dem Stand der Vor-Corona-Zeit sein", verspricht CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Man müsse "so schnell wie möglich" wieder die schwarze Null erreichen, also einen Haushalt ohne Neuverschuldung. Höhere Steuern zur Finanzierung der Krisenkosten lehnt Ziemiak ab. Durch die Haushaltskonsolidierung in den vergangenen Jahren habe sich Deutschland "Spielräume erarbeitet, um die uns heute andere Staaten beneiden", sagte er. "Die Politik der schwarzen Null zahlt sich in der Krise aus." Ökonomen erwarten, dass der Schuldenstand im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt durch die Hilfs- und Konjunkturpakete der Koalition von 60 auf mindestens 80 Prozent steigen wird. Die SPD sieht darin kein Problem. "Die Schuldentragfähigkeit Deutschlands lässt eine Kreditquote von 80 bis 90 Prozent zweifellos zu. Erst recht bei einer Verzinsung nahe null und einem Konjunkturpaket, das massive Investitionen vorsieht", so SPD-Chef Norbert Walter-Borjans. (Handelsblatt S. 4)

AUSVERKAUF - Übernahmen von Unternehmen durch Konzerne aus Drittstaaten wie China werden in der EU seit langem skeptisch beäugt. Die Corona-Krise hat die Sorge vor einem Ausverkauf europäischer Industrieleistung noch mal verstärkt. Die EU hat deshalb schon die Aufsicht über Übernahmen verschärft. Die EU-Kommission will nun mit einem Entwurf für ein Strategiepapier, einem "Weißbuch für faire Wettbewerbsbedingungen in Bezug auf ausländische Subventionen" Übernahmen künftig genau prüfen und erschweren. (FAZ S. 15)

EIB - Die Europäische Investitionsbank (EIB) muss eine Schlüsselrolle spielen bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Das gilt sowohl für das bereits beschlossene erste EU-Rettungspaket von bis zu 540 Milliarden Euro als auch für den jetzt von der EU-Kommission vorgeschlagenen Wiederaufbauplan von insgesamt 750 Milliarden Euro. Beide Programme beinhalten milliardenschwere Hilfsprogramme für Unternehmen. Die Europäische Investitionsbank soll dafür Geld an den Finanzmärkten beschaffen und es weiterleiten. Die EU müsse aufpassen, dass sie ihre Hausbank nicht überfordere, warnte EIB-Präsident Werner Hoyer. "Derzeit haben wir keinerlei Probleme, und wir sind auch nicht schwach", sagte er. "Aber jetzt sollen wir erheblich mehr tun. Es wäre unverantwortlich, dafür keine Kapitalerhöhung zu verlangen." Die größte Förderbank der Welt stützt sich derzeit auf eine Kapitalbasis von etwas mehr als 240 Milliarden Euro. Maximal 2,5-mal so viel könne die EIB ausleihen, ohne gegen ihre Statuten zu verstoßen und ihre Spitzenbonität bei den Ratingagenturen zu gefährden. "Gehen wir über den Faktor 2,5 hinaus, dann verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit an den Märkten", warnte Hoyer. (Handelsblatt S. 7)

EU-BEITRAG - Deutschlands jährlicher Beitrag zum Haushalt der EU soll nach den Plänen der EU-Kommission in den kommenden Jahren um 42 Prozent steigen. Das hat die Bundesregierung auf der Grundlage des aktuellen Vorschlags der Kommission für den kommenden EU-Langfristhaushalt berechnet. Der sogenannte Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) deckt sieben Jahre - von 2021 bis 2027 - ab. Bliebe es auch nach den Verhandlungen der Mitgliedstaaten über den Siebenjahreshaushalt bei der Größenordnung, würde Deutschland nach Schätzungen aus dem Bundesfinanzministerium ab 2021 jedes Jahr im Durchschnitt 13 Milliarden Euro mehr als bisher in den EU-Haushalt einzahlen. Zuletzt hatte die Bundesregierung jedes Jahr durchschnittlich 31 Milliarden Euro nach Brüssel überwiesen. (Welt S. 1)

ENERGIEPOLITIK - Eines der wichtigsten Beratergremien der Bundesregierung, die Monitoring-Kommission, fordert tiefgreifende Reformen in der Energiepolitik. Konkret empfehlen die Gutachter den schnellstmöglichen Wegfall der hiesigen Ökostromförderung nach dem EEG sowie die Umlage nach dem KWK-Gesetz, womit die gemeinsame Erzeugung von Elektrizität und Wärme subventioniert wird. (FAZ S. 17)

HAUPTVERSAMMLUNGEN - Im Gegensatz zu den Vorständen vieler börsennotierter Unternehmen in Deutschland können sich Anlegervertreter nicht mit den neuen virtuellen Hauptversammlungen anfreunden. Ihr anfängliches Misstrauen gegenüber der Corona-bedingten Notlösung ist laut einer Umfrage des Handelsblatts inzwischen in deutliche Ablehnung umgeschlagen. Im Kern kritisieren institutionelle Anleger vor allem die eingeschränkten Möglichkeiten zur Debatte und zum Auskunftsrecht. Dabei gehe es nicht nur um die Gelegenheit, direkt Fragen zu stellen, sondern ebenso darum, dass Vorstand und Aufsichtsrat - gerade wenn es nicht so gut laufe - mit der Stimmung ihrer Anteilseigner konfrontiert würden, beklagt Jürgen Kurz von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. (Handelsblatt S. 28)

MOBILFUNK - Während des Ausbruchs der Corona-Pandemie ist das Internet für viele Menschen zum wichtigsten Kommunikationsweg geworden - privat und beruflich. Nun wollen so viele Deutsche wie selten zuvor ihren Anbieter wechseln. Doch Netzbetreiber versuchen, die Kunden mit allerlei Tricks zu halten. (Handelsblatt S. 16)

