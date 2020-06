TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nachdem es in einigen Regionen der Welt zuletzt zu neuen vermehrten Ausbrüchen von Coronavirus-Infektionen gekommen ist, präsentieren sich die Börsen in Ostasien zum Wochenstart überwiegend leichter. Die Sorgen vor einer zweiten großen globalen Infektionswelle und damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft erhalten damit neue Nahrung und lassen die Anleger vorsichtig agieren. Die positiven Vorgaben der Wall Street vom Freitag kommen damit nicht zum Tragen.

Von neuen Konjunkturdaten aus China kommt dazu ein leicht negativer Impuls, denn dort ist die Industrieproduktion im Mai mit 4,4 Prozent im Jahresvergleich nicht ganz so stark gestiegen wie von Experten geschätzt. Zudem sank der Einzelhandelsumsatz.

In Schanghai zeigt sich das Marktbarometer minimal im Minus, in Hongkong verliert der HSI zur Mittagspause 0,6 Prozent. Am größten ist das Minus in Tokio, wo der Nikkei-Index um 1,1 Prozent nachgibt auf 22.056 Punkte. Auch in Sydney ist die Tendenz mittlerweile klar negativ, nachdem sich die Akteure dort zum Start noch den positiven US-Vorgaben angeschlossen hatten. Weil China das wichtigste Abnehmerland für die Rohstoffe Australiens ist, dürften hier die neuen Konjunkturdaten besonders kritisch gesehen werden. Die Ölpreise fallen angesichts der eingetrübten Stimmung ebenfalls und zwar um bis zu 3 Prozent.

Anstieg der Industrieproduktion skeptisch gesehen

Zu den Konjunkturdaten aus China bemerkt Larry Hu, Analyst bei Macquarie Group, dass das positive Wachstumsmomentum im dritten Quartal nicht anhalten dürfte. China habe als erstes Land in der Corona-Pandemie die Produktion wieder hochgefahren und dürfte über die Exportseite die global erst etwas später eingesetzte Flaute zu spüren bekommen. Deswegen dürfte die Politik Pekings in den nächsten sechs Monaten auch weiter auf Konjunkturstimuli und Arbeitsplatzsicherung ausgerichtet sein.

Ähnlich schätzt Citic Securities die Lage ein, wo auf die reichlich vorhandene Liquidität als unterstützender Faktor für den Markt verwiesen wird. Die Experten raten zu Aktien aus dem Technologiesegment und dem Infrastruktursektor, weil hier der Ausblick für den Rest des Jahres günstig sei. In Japan haben derweil die zweitägigen Beratungen der japanischen Notenbank begonnen, bei denen die Erholung der Wirtschaft und zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen der Politik im Fokus stehen dürften.

Am Devisenmarkt zieht der Yen etwas gegenüber dem Dollar, der aber auch gegenüber anderen Währungen etwas nachgibt, abzulesen am Dollar-Index, der 0,2 Prozent im Minus notiert.

Unter den Einzelaktien geht es in Seoul für Asiana Airlines um 3,7 Prozent nach unten, weil der angestrebte Verkauf des Unternehmens von Verhandlungen zwischen den Gläubigern und einem potenziellen Käufer verzögert wird.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.793,60 -0,93% -13,32% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.056,29 -1,12% -5,71% 08:00 Kospi (Seoul) 2.121,12 -0,52% -3,48% 08:00 Schanghai-Comp. 2.919,48 -0,01% -4,28% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.150,85 -0,62% -13,78% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.645,42 -1,46% -16,70% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.516,36 -1,92% -2,69% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1267 +0,2% 1,1243 1,1312 +0,5% EUR/JPY 120,69 -0,0% 120,69 121,18 -1,0% EUR/GBP 0,8997 +0,1% 0,8984 0,8979 +6,3% GBP/USD 1,2523 +0,1% 1,2514 1,2599 -5,5% USD/JPY 107,12 -0,2% 107,38 107,14 -1,5% USD/KRW 1203,77 -0,2% 1203,77 1204,17 +4,2% USD/CNY 7,0834 +0,3% 7,0834 7,0792 +1,7% USD/CNH 7,0824 -0,0% 7,0835 7,0758 +1,7% USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7504 7,7503 -0,5% AUD/USD 0,6828 +0,0% 0,6826 0,6884 -2,6% NZD/USD 0,6419 -0,3% 0,6436 0,6453 -4,6% Bitcoin BTC/USD 9.193,26 -1,5% 9.335,51 9.445,01 +27,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 35,08 36,26 -3,3% -1,18 -40,4% Brent/ICE 37,89 38,73 -2,2% -0,84 -39,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.728,41 1.730,59 -0,1% -2,18 +13,9% Silber (Spot) 17,37 17,50 -0,7% -0,13 -2,7% Platin (Spot) 799,10 811,65 -1,5% -12,55 -17,2% Kupfer-Future 2,57 2,60 -1,0% -0,03 -8,5%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2020 00:41 ET (04:41 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.