(NEU: Beratungen EU-Außenminister mit US-Kollegen Mike Pompeo um 14 Uhr) === *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai, Frankfurt *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 2Q, Stockholm 10:00 DE/Ernst & Young, PG (virtuell) zur Studie "Die größten Pharmafirmen weltweit" *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Handelsbilanz April 11:00 DE/Verband der Vereine Creditreform, PK zu "Insolvenzen in Deutschland 1. Halbjahr 2020", Düsseldorf 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 EU/EU-Außenminister beraten mit US-Kollegen Mike Pompeo über transatlantische Beziehungen 14:00 DE/Bundestag, Wirtschaftsausschuss, öffentliche Anhörung zu energierechtlichen Änderungen, Berlin *** 14:30 EU/Online-Beratungen von EU-Ratspräsident Michel, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU- Parlamentspräsident Sassoli mit dem britischen Premier Johnson über künftige Beziehungen *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: -35,0 zuvor: -48,5 15:30 DE/Bundesarbeitsminister Heil, Statement beim virtuellen Bürgerdialog "Europa nach Corona", Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:00 DE/SAP SE, Keynote von CEO Klein auf virtueller Messe Sapphire Now *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juni ===

