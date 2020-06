The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US4581X0DN51 I.A.D.B 20/25 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US912828ZU76 USA 20/23 BD01 BON USD NCA XFRA XS1650060970 EUR.BK REC.DEV. 17/22 BD01 BON IDR NCA XFRA XS1734550897 EUR.BK REC.DEV. 17/22 BD01 BON IDR NCA XFRA XS1740280521 EUR.BK REC.DEV. 17/21 BD01 BON IDR NCA XFRA XS1757690992 EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN BD01 BON IDR NCA XFRA XS1864526154 WORLD BK 18/21 MTN BD01 BON IDR NCA XFRA XS1890756189 INTL FIN. CORP. 18/23 BD01 BON IDR NCA XFRA XS1957355578 EBRD 19/22 MTN BD01 BON IDR NCA XFRA XS2010031990 ALBANIEN,REP 20/27 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS2131864857 WORLD BK 20/23 MTN BD01 BON IDR NCA XFRA XS2187689034 VW INTL.FIN 20/UND. FLR BD01 BON EUR NCA XFRA XS2187689380 VW INTL.FIN 20/UND. FLR BD01 BON EUR NCA XFRA XS2189766970 VIRGIN MED.FI. 20/30 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS2189947505 IQVIA 20/28 144A BD01 BON EUR NCA XFRA XS2190201983 KROATIEN 20/31 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2190255211 ENEXIS HLDG 20/32 MTN BD01 BON EUR NCA 1CC XFRA CA5317061094 LIDA RESOURCES INC EQ00 EQU EUR NCA 4ZD XFRA DK0061283009 PENNEO A/S DK 0,02 EQ01 EQU EUR N