FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST3XT XFRA CA30150P1099 EXCO TECHS LTD 0.062 EURFI6 XFRA US32020R1095 FIRST FIN. BANKSHS DL-,01 0.115 EURHM9 XFRA US4403271046 HORACE MANN EDUC. DL-,001 0.265 EUR1N4 XFRA US6475511001 NEW MOUNTAIN FINAN.DL-,01 0.265 EUR41J XFRA US0455281065 ASSOCIATED CAP. A DL-,001 0.088 EURGGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.021 EUR7CO XFRA IT0005136681 COIMA RES S.P.A. 0.200 EUR1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.460 EUR35Z XFRA KYG9898N1161 ZHONG AN GROUP LTD. 0.002 EURZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.065 EUR0QN XFRA US03990B1017 ARES MNGMT CORP.CL.A 0.354 EUR8TC XFRA US09259E1082 BLACKROCK TCP CAP.DL-,001 0.319 EUR