Vor mehr als einem halben Jahrzehnt fiel der Startschuss für eine modulare Automatisierung verfahrenstechnischer Anlagen. Das Konzept der Module war schon damals nicht neu: Produktionsanlagen in der Chemie werden seit jeher aus verfahrenstechnischen Grundoperationen - und oft sogar aus autarken Package Units - aufgebaut. Allerdings wurden und werden diese bis heute in der Regel zentral automatisiert: Steuerungen und andere Komponenten der Automatisierung müssen mit hohem Engineeringaufwand für jede Anlage angepasst und in das zentrale Automatisierungssystem eingebunden werden. Ein Konzept, das angesichts wachsender Ansprüche an die Flexibilität chemischer Produktionsanlagen seit einiger Zeit nicht mehr zeitgemäß ist.

Und so definierten Chemiker und Verfahrenstechniker bereits auf dem Tutzing-Symposium in 2009 Chemieanlagen, die aus einzelnen, gleichbleibenden Modulen, zum Beispiel für das Mischen, Aufheizen, Dosieren oder Trennen von Stoffen, aufgebaut werden. Doch es dauerte bis 2012, bis die in der Namur organisierten Prozessautomatisierer das Thema aufnahmen: Auf deren Treffen im November 2014 stellte der Automatisierungsanbieter Wago mit Dima (Dezentrale Intelligenz für Modulare Anlagen") einen Ansatz vor, bei dem die Steuerungsintelligenz in die Module verlagert wird. Über eine einheitliche Schnittstelle können die Funktionen des Moduls als Dienst genutzt werden - die "Module Type Package - MTP" genannte digitale Beschreibung war geboren; genau rechtzeitig, um einen Weg zu der mit der Vision "Industrie 4.0" propagierten flexiblen Produktion auch für die Prozessindustrie aufzuzeigen. Von der Namur - der Interessensgemeinschaft Prozessautomatisierung - wurde das Konzept in der Namur-Empfehlung NE 148 übernommen.

Modul- und Orchestrierungsebene logisch getrennt

Bei der Modulautomation werden Modul- und Leitebene - auch "Orchestrierungs- oder Prozessführungsebene" genannt - logisch getrennt: Das Modul nutzt einen eigenen Controller oder eine SPS, um die Logik des einzelnen Prozessmoduls auszuführen. Auf der Orchestrierungsebene werden Prozessmodule integriert und zu einer Prozessanlage kombiniert. Das MTP fungiert ähnlich wie ein Druckertreiber als Schnittstelle zwischen Modul und Orchestrierungsebene. Es sorgt dafür, dass die Prozessmodule ohne eigenen Engineering- oder Anpassungsaufwand in das übergeordnete ...

