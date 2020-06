FRANKFURT (dpa-AFX)AKTIENDEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Ein neuer Coronavirus-Ausbruch in Peking vergrößert am Montag die Sorgen der Anleger am deutschen Aktienmarkt vor einer neuen Infektionswelle. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,8 Prozent tiefer auf 11 730 Punkte. In Folge des Coronavirus-Ausbruchs auf einem Großmarkt in Peking stieg die Zahl der Covid-19-Fälle in China weiter an. Neue Infektionswellen könnten erneut Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivitäten mit sich bringen, befürchten Investoren. Hinzu kommen am Montag Konjunkturdaten aus China: Im Mai erholte sich die Industrieproduktion des Landes nicht so stark wie wie erwartet. "Die aktuelle Korrektur im Dax ist sicherlich gesund. So nähern sich Börse und Realwirtschaft zumindest wieder etwas an", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Bewertungen am Aktienmarkt kämen nun von ihren horrenden Niveaus zumindest etwas herunter.USA: - ERHOLT VOR DEM WOCHENENDE - Die Wall Street hat sich ein wenig von dem panikartigen Kursrutsch am Vortag erholt. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Freitag nach einem nervösen Handelsverlauf teils deutlich im Plus. Letztlich sorgten erfreuliche Konjunkturdaten für Zuversicht: Das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen war im Juni stärker als erwartet gestiegen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,90 Prozent auf 25 605,54 Punkte, verzeichnete aber dennoch einen Wochenverlust von 5,55 Prozent. Denn am Donnerstag war das Börsenbarometer um knapp 7 Prozent eingebrochen. Eine düstere Konjunktureinschätzung durch die US-Notenbank Fed und die Furcht vor einer zweiten Corona-Welle hatten die Anleger in die Flucht getrieben.ASIEN: - VERLUSTE - Die Sorge vor einer weiteren Corona-Welle und durchwachsene Signale zur Erholung der chinesischen Wirtschaft haben zum Wochenstart auf die Stimmung an den Börsen Asiens gedrückt. So stieg in Peking die Zahl der Covid-19-Fälle nach einem Coronavirus-Ausbruchs auf einem Großmarkt weiter. Zudem erholte sich die Industrieproduktion des Landes im Mai nicht so stark wie erwartet. In Shanghai notierte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt rund ein halbes Prozent im Minus und in Hongkong gab der Hang Seng um mehr als ein Prozent nach. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank rund eine Stunde vor Handelsende um mehr als 2 Prozent.DAX 11949,28 -0,18% XDAX 12013,22 1,8% EuroSTOXX 50 3153,74 0,29% Stoxx50 2933,20 0,14% DJIA 25605,54 1,9% S&P 500 3041,31 1,31% NASDAQ 100 9663,78 0,79%ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖLRENTEN:Bund-Future 175,76 +0,19% °DEVISEN:Euro/USD 1,1257 0% USD/Yen 107,02 -0,34% Euro/Yen 120,47 -0,33%ROHÖL:Brent 37,78 -0,95 USD WTI 34,97 -1,29 USD °/mis