TAGESTHEMA

Die Grenzen zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern sind wieder ohne Kontrollen passierbar. Die Bundespolizei beendete um Mitternacht in der Nacht zum Montag auf Anordnung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Grenzkontrollen, die vor drei Monaten wegen der Corona-Pandemie eingeführt worden waren. Zugleich liefen die Reisewarnungen des Auswärtigen Amts für die meisten europäischen Länder aus. Die offiziellen Reisewarnungen gelten aber weiterhin für mehr als 160 Staaten außerhalb Europas - zunächst befristet bis Ende August. Betroffen sind davon auch beliebte Reiseziele wie die Türkei, Nordafrika, Südostasien und die USA. Die meisten Grenzen in Europa sollen ab Montag wieder passierbar sein - mit einigen Ausnahmen: In Finnland und Norwegen gelten die Einreisesperren in bestimmten Fällen weiterhin. In Großbritannien müssen Reisende damit rechnen, trotz Aufhebung der Reisewarnung weiterhin nach der Einreise zwei Wochen in Quarantäne zu müssen. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amts für Schweden dürfte weiterhin Bestand haben, da dort relativ hohe Infektionszahlen registriert werden. Spanien kündigte am Sonntag an, seine Grenzen am 21. Juni für Reisende aus der EU zu öffnen. Bislang war eine Öffnung zum 1. Juli anvisiert. Auf die Balearen sollen die ersten deutschen Touristen aber bereits ab Montag wieder reisen dürfen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 2Q

17:00 DE/SAP SE, Keynote von CEO Klein auf virtueller Messe Sapphire Now

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: -32,0 zuvor: -48,5

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SK/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2024 Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2027

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.748,50 -2,23 S&P-500-Indikation 2.976,00 -1,98 Nasdaq-100-Indikation 9.510,00 -1,36 Nikkei-225 21.706,06 -2,69 Schanghai-Composite 2.903,49 -0,56 +/- Ticks Bund -Future 175,72 29 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.949,28 -0,18 DAX-Future 12.016,00 1,79 XDAX 12.013,22 1,80 MDAX 25.477,06 -0,15 TecDAX 3.069,17 -0,34 EuroStoxx50 3.153,74 0,29 Stoxx50 2.933,20 0,14 Dow-Jones 25.605,54 1,90 S&P-500-Index 3.041,31 1,31 Nasdaq-Comp. 9.588,81 1,01 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,43% +18

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem schwächeren Start an Europas Börsen rechnen Händler am Montag. Die internationalen Vorgaben seien uninspirierend, in den USA sei man hin- und hergerissen zwischen den Hoffnungen auf ein Hochfahren der Wirtschaft und der Sorge vor einer zweiten Welle. Seit dem Sprung über die 2-Millionen-Marke bei den US-Infizierten letzte Woche überwiegen nun wieder die Ängste und damit die Gewinnmitnahmen. Hoffnung macht dagegen China mit einem Anstieg der Industrieproduktion im Mai um 4,4 Prozent zum Vorjahr. Kurzfristig den Trend angeben dürfte der Große Verfalltag der Optionen und Futures an den internationalen Terminbörsen am Freitag.

Rückblick: Etwas fester - Während sich der DAX mit einem Minus von 0,2 Prozent lediglich knapp behaupten konnte und auch Zürich etwas nachgab, schlossen die anderen europäischen Börsen mehr oder weniger deutlich im Plus. Bei den Branchen waren die Rohstoff- und die Autoaktien gefragt, Pharmatitel gerieten dagegen leicht unter Druck. Bei den Rohstoff-Aktien standen Thyssen im Blick. Der Kurs schnellte um 7,8 Prozent nach oben. Positiv werteten Händler Presseberichte über Fortschritte beim Verkauf der Aufzugsparte. Im Fahrwasser waren aber auch andere Branchentitel gesucht, so stiegen Arcelormittal um 4,5 Prozent. Der Stoxx-Index der Basic Resources gewann 2 Prozent. Die Autoaktien profitierten laut Händlern von einer positiven Studie von Goldman Sachs. Der Stoxx-Branchenindex stieg um 1,5 Prozent. Renault stiegen um 3 Prozent, Peugeot um 4,2 Prozent, Daimler um 2 Prozent, VW um 1,2 und BMW um 1 Prozent. Weniger gefragt waren vergleichsweise konjunkturunabhängige Aktien, so fiel der Stoxx-Healthcare um 0,3 Prozent. Nestle gaben 0,7 Prozent ab. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern richtet sein Wassergeschäft neu aus und prüft Optionen.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Auf der Gewinnerseite konnten sich Lufthansa um 3,1 Prozent erholen auf 10,47 Euro. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat Forderungen nach schärferen Vorgaben im Lufthansa-Rettungspaket zurückgewiesen. Bayer erholten sich um 1,7 Prozent. Auf der anderen Seite verloren Adidas 1,8 Prozent, Fresenius Medical Care 1,7 Prozent und Merck 1,7 Prozent. Im MDAX zogen Fraport um 2,4 Prozent an.

XETRA-NACHBÖRSE

An einem Abend mit einem lebhaften Geschäft waren am Freitag laut einem Händler von Lang & Schwarz Hugo Boss gesucht. Der britische Einzelhändler Frasers Group hatte sich Anteile am MDAX-Konzern von 4,7 Prozent gesichert. "Ein solcher Anteil weckt noch nicht unbedingt Übernahmefantasie, aber immerhin", sagte der Marktteilnehmer. Hugo Boss wurden am Abend 3 Prozent fester gestellt.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Nach dem höchsten Absturz seit März am Vortag hat sich die Wall Street am Freitag leicht erholt. Die Konjunkturaussichten blieben trüb und der Absturz des Vortages habe die zu hoch geflogene Börsenhoffnung wieder ein Stück weit an die Realität angepasst. Die Warnungen der Fed seien ein Weckruf gewesen, hieß es. Die IWF-Chefökonomin Gita Gopinath blies indes ins gleiche Horn wie US-Notenbankgouverneur Jerome Powell zuvor. Auch sie sah die Erholung der globalen Konjunktur langsamer als zunächst prognostiziert vonstattengehen. Doch auch die Optimisten meldeten sich schon wieder zu Wort. Sie verwiesen auf die Unterstützung der Zentralbanken. Die gewaltige Liquiditätsflut der Zentralbanken, aber auch der Regierungen werde früher oder später wenigstens zum Teil den Weg an die Börse finden, hieß es. Gestützt wurde diese Sicht von besser als vorausgesagt gestimmten US-Verbrauchern. Die Aufschläge im Dow gingen nicht zuletzt auf das Konto von Boeing, die Titel erholten sich um 11,5 Prozent. Im Tourismus- und Reisesektor erholten sich Norwegian Cruise Line, Carnival und American Airlines um bis zu 18,8 Prozent. Alle drei Papiere zählen zu den schlechtesten des Jahres. Hertz schnellten um 35,4 Prozent empor. Der insolvente Autovermieter will über eine Kapitalerhöhung rund 1 Milliarden Dollar erlösen. Adobe legten um 4,9 Prozent zu. Der Konzern hatte mehr verdient als erwartet. Goldman Sachs stufte Tesla zurück, während GM hochgestuft wurden. Tesla büßten, zusätzlich belastet von einer Abstufung durch Morgan Stanley, 3,9 Prozent ein, GM zogen um 5,5 Prozent an.

Nach einer zweitägigen Rally nahmen Anleger bei Renten Gewinne mit. Die Zehnjahresrendite stieg auch gestützt von der positiven Konsumstimmung um 3 Basispunkte auf 0,70 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1250 +0,06% 1,1243 1,1244 +0,3% EUR/JPY 120,48 -0,17% 120,69 120,6675 -1,2% EUR/CHF 1,0702 -0,13% 1,0716 1,07 -1,4% EUR/GBP 0,9006 +0,24% 0,8984 0,8970 +6,4% USD/JPY 107,08 -0,28% 107,38 107,3195 -1,6% GBP/USD 1,2492 -0,18% 1,2514 1,25 -5,7% USD/CNH 7,0893 +0,08% 7,0835 7,0826 +1,8% Bitcoin BTC/USD 9.138,01 -2,116 9.335,51 9394,2550 +26,7%

Der ICE-Dollarindex bewegte sich auf Tagessicht kaum. Etwas gestützt wurde der Greenback vom überraschend positiven Verbrauchervertrauen. Der Euro fiel auf 1,1246 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1341 Dollar. Derweil nahmen die Erwartungen an den Euro laut Bank of America zu. Fondsmanager hätten zuletzt mehr Positionen auf einen steigenden Euro aufgebaut. Optimistisch seien sie wegen des geplanten Wiederaufbaufonds und der Entspannung der Peripherie-Spreads, die auch von den Käufen der Europäischen Zentralbank profitierten. Im asiatisch geprägten Handel am Montag zeigt sich der Euro etwas fester bei 1,1250 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 34,61 36,26 -4,6% -1,65 -41,2% Brent/ICE 37,59 38,73 -2,9% -1,14 -40,3%

Die Ölpreise stabilisierten sich wie der Aktienmarkt, nachdem auch Erdöl einen dramatischen Preisverfall am Donnerstag verbucht hatte. WTI verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 36,26 Dollar, Brent verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 38,73 Dollar. Der WTI-Preis ermäßigte sich gegenüber der Vorwoche um über 8 Prozent. Händler verwiesen auf die erneut gestiegenen Neuinfektionen in etlichen US-Bundesstaaten. Die Sorge vor neuen Stillstandsmaßnahmen verbunden mit dem trüben Konjunkturausblick hätten eine Ölpreiserholung verhindert, hieß es. Die Ölpreise geben am Montagmorgen im asiatisch geprägten Handel nach. WTI verliert 4,6 Prozent je Barrel, Brent 2,9 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.726,81 1.730,59 -0,2% -3,78 +13,8% Silber (Spot) 17,28 17,50 -1,2% -0,22 -3,2% Platin (Spot) 794,00 811,65 -2,2% -17,65 -17,7% Kupfer-Future 2,57 2,60 -1,3% -0,03 -8,9%

Gold war trotz gestiegener Risikofreude gesucht. Damit wurde das Gros der jüngsten Aufschläge verteidigt. Das Edelmetall ist auch wegen der expansiven Geldpolitik der Notenbanken gefragt und dient als Inflationsschutz. Dazu passend waren die US-Importpreise im Mai spürbar gestiegen, nachdem sie im April noch klar nachgegeben hatten. Die Entwicklung ist ein Indiz für die US-Inflation. Die Feinunze gewann weitere 0,3 Prozent auf 1.732 Dollar - auf Wochensicht rund 3 Prozent.

MELDUNGEN SEIT Freitag 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

- CHINA

China hat den höchsten Anstieg bei Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus seit April gemeldet. Binnen eines Tages seien 57 neue Infektionsfälle registriert worden, teilte die nationale Gesundheitskommission am Sonntag mit. 36 der Fälle traten demnach in der Hauptstadt Peking auf und wurden offenbar nicht aus dem Ausland eingeschleppt. Die Behörden haben in Peking wegen der neuen Infektionsfälle elf Wohgebiete abgeriegelt.

- FRANKREICH

Frankreich will die Grenzen zu Ländern außerhalb des Schengen-Raums ab dem 1. Juli schrittweise öffnen. Wie Innenminister Christophe Castaner und Außenminister Jean-Yves Le Drian am Freitag mitteilten, werde der Zeitpunkt der Öffnung "je nach Gesundheitslage in den verschiedenen Drittstaaten" variieren und den Vereinbarungen entsprechen, "die bis dahin auf europäischer Ebene beschlossen worden sein werden". Derweil lockert Frankreich ab Montag seine Corona-Beschränkungen weiter. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron am Sonntagabend in einer Fernsehansprache an. So dürfen etwa alle Restaurants und Cafes in Paris und Umgebung zu Wochenbeginn wieder öffnen - gut eine Woche früher als geplant. Ab dem 22. Juni sollen wieder "alle Schüler" - außer an Gymnasien - zur Schule gehen können, wie Macron betonte.

- IMPFALLIANZ EU

Deutschland und drei weitere europäische Länder haben in einer Impfallianz einen ersten Vertrag mit einem Pharmakonzern über die Lieferung von Corona-Impfstoffen an die EU geschlossen. Sobald der Impfstoff einsatzbereit sei, solle der Konzern AstraZeneca 300 Millionen Dosen davon liefern, teilte das Bundesgesundheitsministerium am Samstag mit. Die Entwicklung des Impfstoffs könnte bis Jahresende erfolgreich abgeschlossen sein, hieß es gegenüber AFP aus Regierungskreisen.

- NORWEGEN

will am Montag die Grenzen zu fast allen Nachbarländern wieder öffnen. Dies gab Regierungschefin Erna Solberg am Freitag bekannt. Reisende könnten von Dänemark, Finnland und Island problemlos nach Norwegen kommen - bei Schweden gebe es regionale Regelungen: Vorerst dürften nur Besucher von der Insel Gotland einreisen, weil in den anderen Regionen Schwedens das Infektionsniveau noch nicht "akzeptabel" sei.

- RUSSLAND

In Russland sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden im April mehr als doppelt so viele Menschen infolge einer Coronavirus-Infektion gestorben wie bislang angegeben. Die Gesundheitsbehörde Rosstat teilte am Samstag mit, im April seien 2.712 Menschen in Verbindung mit dem Virus gestorben. Bislang hatten die Behörden die Zahl mit 1.152 angegeben.

- USA

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat angesichts der Sorge vor einer zweiten Coronavirus-Welle an die Bevölkerung appelliert, sich an die Schutzmaßnahmen gegen Ansteckungen zu halten. "Die Pandemie ist noch nicht vorbei", sagte CDC-Chef Robert Redfield am Freitag. Es sei von "größter Bedeutung", dass die Menschen sich an Vorsichtsmaßnahmen wie Abstandhalten, Händewaschen und das Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit hielten.

GROSSBRITANNIEN

Großbritannien hat eine Verlängerung der Verhandlungen mit der EU zu den Beziehungen nach dem Brexit endgültig ausgeschlossen. Bei Beratungen mit der EU habe er am Freitag "formal bestätigt, dass das Vereinigte Königreich die Übergangsphase" über das Jahresende hinaus "nicht verlängern wird", erklärte der britische Staatssekretär für Kabinettsangelegenheiten, Michael Gove. "Die Zeit für eine Verlängerung ist nun vorbei."

TÜRKEI / IRAK

Die türkische Luftwaffe hat Stellungen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Norden des Irak angegriffen. Positionen der Kurdenorganisation in Kandil, Sindschar und Hakurk seien am Sonntag bombardiert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. Angaben zu möglichen Toten und Verletzten machte das Ministerium zunächst nicht.

GELDPOLITIK CHINA

Die chinesische Notenbank hat zusätzliche Liquidität in den Bankenmarkt gepumpt. Wie die People's Bank of China (PBoC) mitteilte, hat sie über eine Medium-Term Lending Facility (MLF) 200 Milliarden Yuan - umgerechnet rund 25 Milliarden Euro - in den Markt gegeben. Der Zinssatz der einjährigen MLF liege bei unveränderten 2,95 Prozent.

KONJUNKTUR CHINA

Die Erholung der chinesischen Industrie hat sich im Mai fortgesetzt, allerdings nicht so deutlich wie erwartet. Die Industrieproduktion legte um 4,4 Prozent zu nach einem Wachstum von 3,9 Prozent im April, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Ökonomen hatten für Mai einen Anstieg von 5,0 Prozent prognostiziert. Der Einzelhandelsumsatz und die Anlageinvestitionen waren dagegen weiter rückläufig, wenn auch mit gebremstem Tempo. Der Einzelhandelsumsatz gab im Mai um 2,8 Prozent nach, im April hatte hier ein Minus von 7,5 Prozent zu Buche gestanden. Ökonomen hatten einen Rückgang um 2,0 Prozent prognostiziert.

KONJUNKTUR INDONESIEN

Die indonesische Handelsbilanz hat im Mai einen Überschuss von 2,09 Milliarden Dollar ausgewiesen. Erwartet wurde ein Defizit von 0,34 Milliarden Dollar. Die Importe lagen bei 8,44 Milliarden Dollar, während die Exporte 10,53 Milliarden Dollar betrugen.

WIRTSCHAFT - DEUTSCHLAND

Trotz der Verabschiedung des Konjunkturpakets durch das Bundeskabinett fürchtet die IG Metall eine Insolvenzwelle wegen der Coronakrise - und fordert notfalls Verhandlungen über ein weiteres Milliardenpaket. "Im Moment haben wir eine heftige Weltwirtschaftskrise, wie wir sie noch nie erlebt haben", sagte IG Metall-Chef Jörg Hofmann dem "Tagesspiegel". Gerade bei den Zulieferern in der Automobilindustrie sei die Insolvenzgefahr in Deutschland stark gestiegen. "Unsere jüngste Umfrage zeigt: Über 80.000 Beschäftigte in 270 Betrieben sind in hoher oder akuter Insolvenzgefahr", sagte Hofmann. "Und diese Zahlen steigen."

WIRTSCHAFT USA

Der systemimmanente Rassismus in den USA hindert die Wirtschaft des Landes nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve von Dallas daran, ihr volles Potenzial zu entfalten. "Eine Wirtschaft mit einer größeren Inklusion, in der jeder Chancen hat, bedeutet ein schnelleres Wachstum bei den Arbeitskräften, der Produktivität und der Wirtschaft insgesamt", sagte Robert Kaplan dem Sender CBS. Es sei im Interesse der USA, eine gerechtere wirtschaftliche Zukunft für alle zu erreichen.

NORD STREAM 2

Im Streit um die im Bau befindliche Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 hat die Bundesregierung scharfe Kritik an den Sanktionsplänen Washingtons gegenüber deutschen Behörden und Unternehmen geübt. Die möglichen Strafmaßnahmen seien "ein schwerer Eingriff in die europäische Energiesicherheit und EU-Souveränität", erfuhr die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" vom Auswärtigen Amt in Berlin. Sanktionen mit extraterritorialer Wirkung lehne man ab.

ARBEITSMARKT-POLITIK DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung erwägt ein millionenschweres Hilfsprogramm zum Erhalt von Ausbildungsplätzen. Die Kosten für die Umsetzung des Programms "Ausbildungsplätze sichern" werden auf 500 Millionen Euro geschätzt, wie aus einem Eckpunktepapier hervorgeht, das der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag vorlag. Es sollen kleinere und mittlere Unternehmen unterstützt werden, die erheblich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind. Sie sollen Zuschüsse erhalten, wenn sie das Ausbildungsniveau halten oder ausbauen.

DEUTSCHE BANK

Die Deutsche Bank hält sich trotz der in den vergangenen Jahren erlittenen Milliardenverluste für stark genug, um die schwere Corona-Wirtschaftsrezession ohne Kapitalerhöhung überwinden zu können. "Wir haben genügend Kapital, um schwere Wirtschaftskrisen durchzustehen", sagte der für das Risikomanagement verantwortliche Konzernvorstand Stuart Lewis der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Derweil peilt die Bank laut dem Handelsblatt unter Berufung auf Finanzkreise durch die Zusammenlegung ihres internationalen Privatkundengeschäfts mit dem Wealth Management ein zusätzliches Sparpotenzial von 100 Millionen Euro an.

COMMERZBANK

Die Commerzbank hat die Forderung ihres Großaktionärs Cerberus nach zwei Sitzen im Aufsichtsrat zurückgewiesen. "Bis auf Weiteres sehen wir weder eine Notwendigkeit noch eine Basis dafür, die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zu ändern", heißt es in einem Brief von Chefkontrolleur Stefan Schmittmann, der dem Handelsblatt vorliegt. Es gebe im Aufsichtsrat aktuell keine Vakanzen, alle Mitglieder seien qualifiziert und bis 2023 gewählt.

HUGO BOSS

hat einen neuen Großaktionär. Die Frasers Group hat sich nach eigenen Angaben Anteile an dem MDAX-Konzern in Höhe von 4,7 Prozent gesichert. Der britische Einzelhändler, früher bekannt als Sports Direct, beziffert den Wert des Anteils auf rund 108 Millionen Euro.

FRAPORT

