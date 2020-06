Nach langem Hin und Her ist die Corona-App für Deutschland startklar. "Sie kommt in der jetzt beginnenden Woche", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Sonntagabend in der ARD: "Und soweit ich sehe, gehört der Dienstag dazu", fügte er mit Blick auf den in Agenturmeldungen kolportierten Starttag hinzu.

Den vollständigen Artikel lesen ...