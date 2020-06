Rohstoffe: Gold mit Comeback - gelingt nun der finale Ausbruch?

Anzeige / Werbung Anleger sind verunsichert seitdem US-Notenbankchef Powell vor einer anhaltenden Wirtschaftskrise gewarnt hat. Auch die IWF-Chefsvolkswirtin (Internationaler Währungsfond) Gita Gopinath äußerte sich zuletzt skeptisch, dass eine schnelle Konjunkturerholung gelingen wird. Der IWF will seine Konjunktureinschätzungen am 24. Juni aktualisieren. Bisher erwartet das Institut einen weltweiten BIP-Rückgang um 3 Prozent. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Auch die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle lässt Anleger vorsichtig werden. In etlichen US-Bundesstaaten ist die Infektionsrate wieder deutlich angestiegen. Abzulesen ist die Verunsicherung auch am VDAX-New, der wieder deutlich gestiegen ist und auf dem historisch hohen Niveau bei rund 40 Prozent liegt. Gold noch im Seitwärtstrend Anleger wenden sich daher wieder Gold zu. Die weltweiten Gold-ETF-Bestände haben in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen und waren seit März ohnehin eine Stütze des Edelmetallpreises. Auch der Chart stützt den Goldpreis, der jüngste Test der unteren Begrenzung des Seitwärtstrends bei rund 1.670 Dollar hat gehalten. Nun rückt die obere Begrenzung bei 1.765 Dollar ins Visier der Anleger. Gestützt wird die aktuelle Erholung von einem sich leicht nach oben drehenden MACD (Momentum). Die Dynamik entfaltet sich allmählich wieder positiv. Der Goldchart: Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )