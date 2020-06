DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Erholung der chinesischen Industrie hat sich im Mai fortgesetzt, allerdings nicht so deutlich wie erwartet. Die Industrieproduktion legte um 4,4 Prozent zu nach einem Wachstum von 3,9 Prozent im April. Ökonomen hatten einen Anstieg von 5,0 Prozent prognostiziert. Der Einzelhandelsumsatz und die Anlageinvestitionen waren dagegen weiter rückläufig, wenn auch mit gebremstem Tempo. Der Einzelhandelsumsatz gab im Mai um 2,8 Prozent nach, im April hatte hier ein Minus von 7,5 Prozent zu Buche gestanden. Ökonomen hatten einen Rückgang um 2,0 Prozent prognostiziert. Die Anlageinvestitionen in den Städten sackten in der Periode von Januar bis Mai um 6,3 Prozent ab, der Wert für die ersten vier Monate hatte bei minus 10,3 Prozent gelegen. Ökonomen hatten für die ersten fünf Monate mit einem Rückgang um 6 Prozent gerechnet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: -32,0 zuvor: -48,5

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.957,50 -2,59% Nasdaq-100-Indikation 9.444,00 -2,05% Nikkei-225 21.743,85 -2,52% Hang-Seng-Index 23.881,73 -1,73% Kospi 2.062,37 -3,28% Shanghai-Composite 2.904,41 -0,53% S&P/ASX 200 5.740,40 -1,84%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Nachdem es in einigen Regionen der Welt zuletzt zu neuen vermehrten Ausbrüchen von Coronavirus-Infektionen gekommen ist, agieren die Anleer vorsichtig und verkaufen. Die positiven Vorgaben der Wall Street vom Freitag kommen damit nicht zum Tragen. Von neuen Konjunkturdaten aus China kommt dazu ein leicht negativer Impuls, denn dort ist die Industrieproduktion im Mai mit 4,4 Prozent im Jahresvergleich nicht ganz so stark gestiegen wie von Experten geschätzt. Zudem sank der Einzelhandelsumsatz. Unter den Einzelaktien geht es in Seoul für Asiana Airlines um 3,7 Prozent nach unten, weil der angestrebte Verkauf des Unternehmens von Verhandlungen zwischen den Gläubigern und einem potenziellen Käufer verzögert wird.

US-NACHBÖRSE

Die Aussicht auf eine Kapitalerhöhung hat der Hertz-Aktie zugesetzt. Der Autovermieter will sich so am Markt 1 Milliarde Dollar beschaffen und hat dafür von einem Insolvenzgericht grünes Licht bekommen. Der Fall ist deswegen ungewöhnlich, weil sich Hertz in Insolvenz befindet. Hertz selbst spricht nun von einer "einmaligen Gelegenheit" Kapital unter günstigeren Bedingungen aufzunehmen als es sonst insolventen Unternehmen möglich sei. Die Hertz-Aktie wurde zuletzt 6,4 Prozent schwächer gehandelt mit 2,65 Dollar. Im Jahrestief lag der Kurs Ende Mai bei 0,40 Dollar, im Hoch im Februar noch bei 20,85 Dollar. GNC Holdings machten einen Satz um knapp 15 Prozent nach oben auf 1,09 Dollar. Der Anbieter von Gesundheits- und Ernährungsprodukten hat sich mit Gläubigern auf verlängerte Fristen für fällig werdende Kredite verständigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.605,54 1,90 477,37 -10,28 S&P-500 3.041,31 1,31 39,21 -5,86 Nasdaq-Comp. 9.588,81 1,01 96,08 6,87 Nasdaq-100 9.663,78 0,79 75,30 10,66 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,16 Mrd 1,33 Mrd Gewinner 2.335 92 Verlierer 652 2.932 unverändert 38 14

Sehr fest - Nach dem größten Absturz seit März am Vortag kam es zu einer Erholung. Nach der Warnung der US-Notenbank vor einer langsamen Erholung aus der Pandemie-Krise meldeten sich wieder Optimisten zu Wort und verwiesen auf die Unterstützung der Zentralbanken. Deren Liquiditätsflut und auch massive Stimuli der Politik dürften früher oder später wenigstens zum Teil den Weg an die Börse finden, hieß es. Gestützt wurde diese Sicht von besser als vorausgesagt gestimmten US-Verbrauchern. Die Aufschläge im Dow gingen nicht zuletzt auf das Konto von Boeing, die sich um 11,5 Prozent erholten. Im Tourismus- und Reisesektor erholten sich Norwegian Cruise Line, Carnival und American Airlines um bis zu 18,8 Prozent. Hertz schnellten um 35,4 Prozent empor. Der insolvente Autovermieter will über eine Kapitalerhöhung rund 1 Milliarden Dollar erlösen. Adobe legten um 4,9 Prozent zu. Der Konzern hatte mehr verdient als erwartet.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,19 -0,4 0,20 -100,9 5 Jahre 0,33 0,7 0,33 -159,2 7 Jahre 0,54 2,0 0,52 -170,9 10 Jahre 0,70 3,1 0,67 -174,2 30 Jahre 1,46 5,4 1,40 -161,2

Rentenpapiere standen im Schatten des Aktienmarkts, zumal Anleger nach einer zweitägigen Rally Gewinne einstrichen. Die Zehnjahresrendite stieg um gut 3 Basispunkte auf 0,70 Prozent. Zuvor hatten sich die Renditen vier Tage lang auf Talfahrt befunden.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1242 -0,0% 1,1243 1,1312 +0,2% EUR/JPY 120,43 -0,2% 120,69 121,18 -1,2% EUR/GBP 0,9006 +0,2% 0,8984 0,8979 +6,4% GBP/USD 1,2482 -0,3% 1,2514 1,2599 -5,8% USD/JPY 107,11 -0,3% 107,38 107,14 -1,5% USD/KRW 1203,77 -0,2% 1203,77 1204,17 +4,2% USD/CNY 7,0923 +0,1% 7,0834 7,0792 +1,9% USD/CNH 7,0914 +0,1% 7,0835 7,0758 +1,8% USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7504 7,7503 -0,5% AUD/USD 0,6794 -0,5% 0,6826 0,6884 -3,0% NZD/USD 0,6399 -0,6% 0,6436 0,6453 -4,9% Bitcoin BTC/USD 9.041,51 -3,1% 9.335,51 9.445,01 +25,4%

Der Dollar wurde etwas gestützt vom überraschend positiv ausgefallenen US-Verbrauchervertrauen, der Dollar-Index bewegte sich unterm Strich aber kaum. Der Euro fiel derweil stärker zurück auf 1,1246 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1341.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 34,59 36,26 -4,6% -1,67 -41,2% Brent/ICE 37,47 38,73 -3,3% -1,26 -40,5%

Die Ölpreise stabilisierten sich mit dem Aktienmarkt, allerdings eher zaghaft. Brent verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 38,73 Dollar. Händler verwiesen auf die erneut gestiegenen Neuinfektionen in etlichen US-Bundesstaaten. Die Sorge vor neuen Stillstandsmaßnahmen verbunden mit dem trüben Konjunkturausblick hätten eine kräftigere Ölpreiserholung verhindert, hieß es. Im asiatisch geprgten Geschäft am Montagmorgen fallen die Preise wieder stark zurück, weil neue vermehrt aufgetretene Corona-Infektionen die Anleger vrsictig machen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.726,97 1.730,59 -0,2% -3,62 +13,8% Silber (Spot) 17,29 17,50 -1,2% -0,21 -3,1% Platin (Spot) 803,05 811,65 -1,1% -8,60 -16,8% Kupfer-Future 2,56 2,60 -1,7% -0,04 -9,2%

Gold war im US-Handel trotz gestiegener Risikofreude gesucht. Damit wurde das Gros der jüngsten Aufschläge verteidigt. Das Edelmetall ist auch wegen der expansiven Geldpolitik der Notenbanken gefragt, weil es als potenzieller Inflationsschutz gilt. Die Feinunze gewann 0,3 Prozent auf 1.732 Dollar - auf Wochensicht rund 3 Prozent.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- China hat den höchsten Anstieg bei Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus seit April gemeldet. Binnen eines Tages wurden 57 neue Infektionsfälle registriert. 36 der Fälle traten demnach in der Hauptstadt Peking auf und wurden offenbar nicht aus dem Ausland eingeschleppt. Ein Vertreter der Stadtverwaltung sagte, mehrere neue Infektionsfälle seien auf einen Großhandelsmarkt zurückzuführen. Deswegen würden der Markt und nahegelegene Schulen geschlossen sowie zehn Viertel der Gegend unter Quarantäne gestellt. Am Samstag war in der chinesischen Hauptstadt bereits den Bewohnern von elf Wohngebieten im südlichen Bezirk Fengtai das Verlassen ihrer Wohnungen untersagt worden, nachdem sich dort das Coronavirus ausgebreitet hatte.

- Weil viele New Yorker am Wochenende trotz der Corona-Beschränkungen in großen Gruppen vor Bars zusammenstanden und auf der Straße feierten, hat Gouverneur Andrew Cuomo erbost mit der Rückkehr zu strikten Corona-Auflagen gedroht.

CHINA

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ruft die westliche Verteidigungsallianz auf, sich stärker zu engagieren gegen Bedrohungen durch China. "China investiert stark in Nuklearwaffen und Langstreckenraketen, die Europa erreichen können.

GELDPOLITIK CHINA

Die chinesische Notenbank hat zusätzliche Liquidität in den Bankenmarkt gepumpt und zwar über eine mittelfristige Fazilität (MLF) 200 Milliarden Yuan - umgerechnet rund 25 Milliarden Euro. Der Zinssatz der einjährigen MLF liegt weiter bei 2,95 Prozent.

KONJUNKTUR INDONESIEN

Die indonesische Handelsbilanz hat im Mai einen Überschuss von 2,09 Milliarden Dollar aufgewisen. Prognostiziert wurde ein Defizit von 0,34 Milliaren.

KOREA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 15, 2020 01:51 ET (05:51 GMT)

Nordkorea will nach Aussage der Schwester von Machthaber Kim Jong Un militärisch gegen Südkorea vorgehen. "Ich fühle, dass es höchste Zeit ist, mit den südkoreanischen Behörden zu brechen. Wir werden bald die nächste Aktion in Angriff nehmen", sagte Kims einflussreiche Schwester Kim Yo Jong.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2020 01:51 ET (05:51 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.