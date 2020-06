Rio De Janeiro und Columbus, Ohio (ots/PRNewswire) - Nach einjähriger Arbeit am Konzeptnachweis zeigt sich der Nutzen der CAS-Technologie und der menschlichen Pflege von Daten zur Beschleunigung von PatentprüfungenDas National Institute of Industrial Property (INPI) in Brasilien und CAS, eine Abteilung der American Chemical Society, die sich auf wissenschaftliche Informationslösungen spezialisiert hat, unterzeichneten am 4. Juni 2020 ein formelles Abkommen über technische Zusammenarbeit. Dieses Abkommen ist der Höhepunkt von mehr als 18 Monaten Arbeit und Zusammenarbeit zwischen den Organisationen, um die Anwendung der CAS-Technologie zur Beschleunigung der Patentprüfung zu testen und zu optimieren. Die Initiative stärkt die Strategie des INPI zur Steigerung der Effizienz und zur Verkürzung der Patentprüfungsdauer durch den Einsatz von Technologie, die dazu beiträgt, das rasche Wachstum des Volumens und der Komplexität von Patentanmeldungen zu bewältigen, das in den letzten Jahren in Brasilien und weltweit zu beobachten war."Der Einsatz neuer Technologieansätze ist die entscheidende Strategie, damit wir unserer Verpflichtung, den Rückstand Brasiliens bei den Patentanmeldungen in den nächsten zwei Jahren um 80% zu verringern, nachkommen können", sagte der Präsident des INPI, Dr. Claudio Furtado. "Die einzigartige Technologie und Kompetenz, die CAS zur Verfügung gestellt hat, zeigen einen messbaren Einfluss auf die Effizienz unserer Prüfer. Wir sind mit den bisherigen Fortschritten zufrieden und freuen uns darauf, mit dieser Partnerschaft unser Ziel zu erreichen.""Die rechtzeitige Prüfung von Patentanmeldungen ist entscheidend für die Förderung globaler Innovationen, und Rückstände haben sehr reale kommerzielle und menschliche Konsequenzen", kommentierte CAS-Präsident Manuel Guzman. "Die Patentämter der Welt stehen vor noch nie dagewesenen Herausforderungen, da das Volumen und die Komplexität der Anmeldungen weiterhin schneller wachsen als ihre verfügbaren Ressourcen. Wir sind gewillt, mit dem INPI und anderen Patentämtern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um sie bei der Bewältigung dieser Herausforderungen durch die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen zur Beschleunigung ihrer Prüfungsabläufe zu unterstützen."Die CAS-Technologie kombiniert Scoring-Ähnlichkeit, Workflow-Klassifizierung und Wissensraumexploration, um den vorhandenen Stand der Technik bzw. jene bereits veröffentlichten Informationen herauszufiltern, die für eine zu evaluierende Erfindung möglicherweise relevant sind; dies vereinfacht und beschleunigt die Arbeit des Patentprüfers. "Das innovative, zukunftsorientierte Team am INPI hat durch diesen Prozess äußerst wertvolle Beiträge und Zusammenarbeit geleistet, um unsere Algorithmen und unseren Ansatz zu optimieren", sagte Tim Wahlberg, Chief Product Officer, CAS. "Die bisherige Arbeit der kombinierten Teams zeigt deutlich, dass es äußerst effektiv ist, Algorithmen mit unserer umfangreichen Sammlung von durch Menschen gepflegten Daten zu füttern und die Ergebnisse des maschinellen Lernens mit menschlichen Erkenntnissen aus unserem Team von Wissenschaftlern zu ergänzen.""Die rechtzeitige Bearbeitung von Anmeldungen am INPI ist für die Prüfungsfunktion von höchster Priorität", bekräftigte Liane Elizabeth Caldeira Lage, Direktorin für Patente, Software und Topographie für integrierte Schaltkreise. "Die Beurteilung der Neuheit von Erfindungen in der Chemie und in allen anderen wissenschaftlichen Bereichen ist eine besondere Herausforderung, und dieser Ansatz ist vielversprechend, um unsere Arbeit in diesen Bereichen zu beschleunigen."Informationen zu INPIDas National Institute of Industrial Property (INPI) ist die offizielle Regierungsbehörde für gewerbliche Schutzrechte in Brasilien und gehört als wirtschaftlich unabhängige Stelle zum Ministerium für Industrie, Außenhandel und Dienstleistungen. Die Aufgaben des INPI sind unter anderem: Markenregistrierung, Patenterteilung, Technologietransfer und Registrierung von Franchise-Verträgen, Eintragung gewerblicher Muster und Modelle, geografische Herkunftsangaben, Software-Registrierung und Topographie-Registrierung für integrierte Schaltkreise. Besuchen Sie die INPI-Website unter www.gov.br/inpi.Informationen zu CASCAS, eine Abteilung der American Chemical Society, die sich auf wissenschaftliche Informationslösungen spezialisiert hat, schließt sich weltweit mit Forschungs- und Entwicklungsorganisationen zusammen, um umsetzbare wissenschaftliche Einblicke zur Verfügung zu stellen, die der Planung, Innovation und dem Schutz von Erfindungen dienen und die voraussagen, wie sich neue Märkte und Möglichkeiten in der Zukunft entwickeln. Wissenschaftliche Forscher, Patentprofis und Führungskräfte rund um die Welt vertrauen auf unsere Lösungen und Dienstleistungen zur Beratung im Zuge von neuen Forschungen und Strategien. Mit mehr als 110 Jahren an Erfahrung verfügt der CAS über mehr Fachinformationen als jeder andere Dienstleister. 