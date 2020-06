FRANKFURT (Dow Jones)--Der japanische Technologiekonzern Softbank steckt einem Zeitungsbericht zufolge Geld in Fonds der Credit Suisse, die wiederum Wetten auf Unternehmen im Softbank-Technologiefonds abschließen. Wie die Financial Times berichtet, hat die Softbank mehr als 500 Millionen US-Dollar in Investmentfonds der Credit Suisse investiert. Diese Fonds haben wiederum Wetten auf die Schulden sich schwertuender Startups aus dem Vision-Fonds der Softbank abgeschlossen.

Marketing-Dokumente für Investoren zeigen, dass diese Fonds der Credit Suisse ihr Engagement bei mehreren Startups über das vergangene Jahr hochgefahren haben. Diese Startups sind Teil des 100 Milliarden Dollar schweren Vision-Fonds der Softbank.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2020 02:10 ET (06:10 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.