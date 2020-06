Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An den Märkten dominieren aktuell die düsteren Vorzeichen. Der DAX rutschte in der vergangenen Woche unter die Marke von 12.000 Punkten. Dabei hatte es zuvor so ausgesehen, als könnte er über 13.000 Punkte klettern. Auch heute drohen Verluste. Bei den Einzelwerten geht es heute um die Deutsche Bank, die Deutsche Lufthansa, MTU und Adidas. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.