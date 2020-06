Noch ist nicht abzuschätzen, ob im kommenden Herbst oder Winter eine neue Corona-Infektionswelle über Europa rollt. Aber es sprechen einige Argumente dafür, dass es zumindest keinen erneuten Lock Down geben muss. Kommt in den folgenden Monaten kein Impfstoff auf den Markt, so werden zumindest neue Schnelltest zur Verfügung stehen, die das Ergebnis innerhalb von 30 Minuten versprechen. Davon profitieren Schlüsselbereiche wie beispielsweise Flughäfen, Grenzübergänge oder Krankenhäuser. Als Folge kann sich die Wirtschaft weiter erholen und die Konsumenten kehren wieder zu bekannten Verhaltensmustern wie zum Kauf von Investitionsgütern zurück. Dass die Konsumenten wieder zu kaufen beginnen, zeigt die Erholung von Chinas Automarkt. Dies ist auch in Europa zu erwarten und sollte Daimler aus der Absatzflaute helfen..Zum Chart .Den Marktteilnehmern ...

