Bis zum bisherigen Rekordkurs fehlen noch etwa 10 % bei großer Hektik aber sehr wahrscheinlich neuen Nachrichten in Sachen Batterieantrieb. Spitzenkurs bisher 14,50 $, anschließend 7,20 $ - also glatt 50 % Abschlag - nun wieder 12,40 $ und was nun? Die nächste Nachricht wird zum 30.6. erwartet, wenn Ballard seine Ergebnisse vorträgt. Vorgreifen? Riskant!



