Im Jahre 2020 starben bis zum 4. Juni rund 90 Afro-Amerikaner durch Polizeieinsätze. Doch von 1,3 Milliarden Schwarzafrikanern weltweit leben nur 48 Millionen in den Vereinigten Staaten. Im Subsahara-Raum mit heute 1,1 Milliarden Einwohnern starben seit 1970 in gewaltsamen Konflikten mindestens 9 Millionen Menschen. Zusätzlich - so errechnet Lancet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...