Wholesale WKND! und Orchard Heights Cannabis- und WKND! Wellness-ProdukteVancouver, BC (15. Juni 2020) - Weekend Unlimited Industries Inc. ("WKND!" oder das "Unternehmen") (CSE: POT - FWB: 0OS1 - OTCQB: WKULF) freut sich, Rekordeinnahmen in Höhe von Cdn$376.104 und einen Rekord-Bruttogewinn von Cdn$37.005 oder 10% bekannt zu geben, was einer Steigerung der Einnahmen um 1.138% entspricht, verglichen mit Einnahmen von Cdn$30.387 und einem Bruttogewinn von 22% im 2. Quartal 2020. Diese Ergebnisse beziehen sich auf den Verkauf von Cannabisprodukten der Marken WKND! und Orchard Heights in Oklahoma und der WKND! Wellness CBD- und Gesundheitsprodukte, die zwischen dem 1. April 2020 und dem 15. Juni 2020 im 3. Quartal 2020 verkauft wurden.Während des Monats Juni bis heute stiegen die Verkaufszahlen von WKND! Wellness-Produkten von Monat zu Monat um 487%, was dem Unternehmen Einnahmen von insgesamt Cdn$286.051 einbrachte, wobei die Kosten der verkauften Waren insgesamt Cdn$268.773 betrugen. Dies entspricht einem Bruttogewinn von Cdn$17.278 oder 6%.Darüber hinaus stiegen die Einnahmen der Cannabisprodukte der Marken WKND! und Orchard Heights im April und Mai 2020 im Vergleich zum zweiten Quartal um 78%, was dem Unternehmen Einnahmen in Höhe von Cdn$41.359 einbrachte, wobei die Kosten der verkauften Waren insgesamt Cdn$27.136 betrugen und der Bruttogewinn Cdn$14.223 oder 34% betrug."Dies ist eine Sternstunde für Weekend Unlimited, das im 3. Quartal noch zwei Wochen vor sich hat. Es ist ein unglaubliches Gefühl, diese Einnahmen zu sehen und endlich Gewinne einzufahren. Da wir eine Cannabis-Firma ohne Schulden sind und die Produkte rasch an Popularität gewinnen, sind wir sehr optimistisch für den Start in das 4. Quartal", sagte der CEO von Weekend, Mr. Robert Payment."Trotz der gegenwärtigen Bedingungen in der Pandemie erzielen wir Rekordzahlen sowohl beim Umsatz als auch beim Bruttogewinn. Nachdem das Unternehmen zunächst mit einer Strategie auf den Markt gegangen war, die sich auf Produkte mit hohem Volumen und niedrigen Margen konzentrierte, was den Marken von WKND! maximale Bekanntheit verleihen sollte, ist es nun in der Lage, die Warenkosten durch Aufträge mit hohem Volumen zu senken und gleichzeitig den Gesamtumsatz und den Bruttogewinn weiter zu steigern", sagte der Präsident/CEO von WKND!, Chris Backus. "Da unsere Produktlinien und unser Vertrieb weiter expandieren und unsere Marken in den Vereinigten Staaten weiter an Bekanntheit gewinnen, sind wir gut positioniert, um von dem vielversprechenden US-Markt für Cannabis und Wellness zu profitieren."Wir laden die Leser ein, www.wkndwellness.com zu besuchen, wo sie sich unser gesamtes Sortiment an WKND! Wellness-Marken ansehen und unseren Firmen-Newsletter abonnieren können.Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Zahlen zu Einnahmen, Ausgaben und Gewinnspannen aus dem Verkauf von WKND! Cannabis und WKND! Wellness-Produkten nicht geprüft wurden und auf Berechnungen des Managements basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in dieser Pressemitteilung berichteten Ergebnissen abweichen, sobald diese Zahlen geprüft worden sind. Diese Zahlen wurden von US-Dollar in Kanadische Dollar umgerechnet, wobei der durchschnittliche Wechselkurs der Bank of Canada für das bisherige 3. Quartal 1,3926 und für das 2. Quartal 1,3449 betrug.Über Weekend Unlimited Industries Inc.Weekend Unlimited ist ein auf Lifestyle ausgerichtetes Freizeit-Cannabis- und CBD-Wellness-Unternehmen. Wir entwickeln und vermarkten erstklassige Cannabis- und CBD-Marken, um den Menschen zu ermöglichen, die Höhepunkte des Lebens zu erreichen - jederzeit und überall. Unsere CBD-Produkte sind online und bei einem Einzelhändler in Ihrer Nähe erhältlich. Weekend Unlimited ist gut positioniert, um die Marken, die Cannabis und CBD definieren werden, einzuführen und zu skalieren.Unter www.weekendunlimited.com erfahren Sie mehr.Weitere Informationen erhalten Sie über:Chris Backus, President & CEO, DirectorTel: 1 (236) 317-2812E-Mail: IR@weekendunlimited.comDie Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete AussagenBestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zurzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "glaubt" oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen "könnten", "sollten", "würden" oder "werden", erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. 