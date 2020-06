Heutzutage kann eine effiziente Investition eine fünfminütige Entscheidung sein. Kaufe einen diversifizierten Korb von Indexfonds, schaue einmal im Jahr nach ihnen, um sicherzugehen, dass deine Zuteilungen nicht aus dem Gleichgewicht geraten sind, und verbringe den Rest deiner Zeit mit Netflix / am Strand / bei der Arbeit / bei der Arbeit mit Netflix während du dir wünschst, du wärst am Strand. Diejenigen von uns, die immer noch in einzelne Unternehmen investieren - sei es, weil wir Lust haben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...