Das Center of Automotive Management (CAM) rechnet für das Jahr 2020 mit einer Verdopplung des E-Fahrzeugabsatzes auf rund 220.000 Pkw und einer weiteren deutlichen Steigerung im Folgejahr. "Die Absatzzahlen in Deutschland zeigen, dass die deutschen Automobilhersteller bei der Elektromobilität besser sind als ihr Ruf und auch weiterhin vom Markthochlauf profitieren können", sagte Prof. Dr. Stefan Bratzel, Studienleiter des CAM. Das Konjunkturpakt der Bundesregierung fördere die Elektromobilität in Deutschland in besonderer Weise. Davon profitierten die Automobilhersteller abhängig von ihrem Produktportfolio ...

