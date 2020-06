Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor mit Assets under Management von rund 5,5 Mrd. Euro, so "mainvestor Company Talk" in einer aktuellen Ausgabe.Seit Jahren sei die Gesellschaft bereits erfolgreich im Asset Management für Dritte und habe mittlerweile auch ein eigenes Immobilienportfolio aufgebaut. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508/ WKN 697250) würden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. Aktuell begebe die Gesellschaft eine Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN DE000A254RV3/ WKN A254RV) mit einem angestrebten Emissionsvolumen von bis zu 100 Mio. Euro. mainvestor Company Talk habe dazu mit dem publity-CEO Thomas Olek gesprochen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...