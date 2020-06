Karlsruhe (ots) - Der SBM Summit (Sustainable Building Materials) und das New Housing - Tiny House Festival finden vom 17. bis 18. Juni 2021 bzw. vom 18. bis 20. Juni 2021 in der Messe Karlsruhe statt. Die Veranstaltungen waren Ende März aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus verschoben worden und sollten ursprünglich vom 18. bis 19. Juni 2020 bzw. 19. bis 21. Juni 2020 stattfinden."Wir freuen uns, dass ein neuer Termin für den SBM Summit und das New Housing - Tiny House Festival feststeht und wir alle Teilnehmer im kommenden Jahr in Karlsruhe begrüßen können. Unser Ziel ist es, zwei erfolgreiche Veranstaltungen zu gestalten, nämlich Europas größtes Festival für neues Wohnen in Tiny Houses sowie eine erstmals ganz auf Werkstoffthemen fußende Veranstaltungspremiere - den SBM Summit. Mit der frühzeitigen Kommunikation des neuen Veranstaltungsdatums wollen wir Ausstellern, Partnern und Besuchern Planungssicherheit geben", betont Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe.Die von Besuchern erworbenen Tickets für den SBM Summit und das New Housing - Tiny House Festival behalten ihre Gültigkeit für die Veranstaltungen 2021.Über NEW HOUSING - Tiny House FestivalEuropas größtes Tiny House Festival zeigt die Vielfalt des alternativen Wohntrends. Tiny House-Interessierte können über 20 verschiedene Tiny Houses besichtigen und bestellen. In Vorträgen und Workshops erfahren die Besucher alles rund um das Leben im Tiny House. Das Community-Treffen bietet Herstellern, Ausstattern, Selbstbauern, Vereinen sowie Fans der mobilen Häuser die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen und auszutauschen.Weitere Informationen finden Sie unter www.new-housing.de (https://www.new-housing.de/)Über den SBM SummitDer SBM Summit (Sustainable Building Materials) ist der erste Fachkongress mit begleitender Ausstellung für nachhaltige und ökologische Materialien zur Konstruktion und zum Ausbau von Gebäuden. Das Expertentreffen bringt Architekten, Bauingenieure und Hersteller zusammen, um sich zu nachhaltigen Baumaterialien zu informieren und auszutauschen. Begleitet wird das Vortrags- und Workshop-Programm durch eine Ausstellung von Anbietern nachhaltiger Materialien. Darüber hinaus zeigen Materialforscher die neuesten Ergebnisse im Rahmen von Materialsonderschauen.Weitere Informationen finden Sie unter www.sbm-summit.com (http://www.sbm-summit.com)Pressekontakt:AnsprechpartnerinMaren Mehlistel +49 721 3720-2340maren.mehlis@messe-karlsruhe.deOriginal-Content von: Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62644/4623389