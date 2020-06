Köln (ots) - Das "Paradise Hotel" empfängt wieder flirtwillige Gäste! Im Auftakt der 2. Staffel geht es für zehn Singles ins traumhafte Mexiko. Dort haben sie nicht nur die Chance auf die große Liebe, sondern auch auf das große Geld. Die einzige Regel im TVNOW Original lautet: Wer alleine bleibt, muss gehen. Wie der Einzug ins "Paradise Hotel" und die erste Partnerwahl verlaufen, sehen die TVNOW-User bereits ab morgen (16. Juni 2020) in der Auftaktfolge, danach geht es jeden Dienstag mit einer neuen Folge weiter. RTL strahlt die elf Episoden der Love Reality, moderiert von Angela Finger-Erben, ab 30. Juni 2020 immer dienstags gegen 23 Uhr aus.Eine exklusiven Preview der ersten Folge können Sie sich in unserem Newsroom ansehen: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/videos/tvnow/index.htmlDas passiert in der Auftaktfolge von "Paradise Hotel":Frisch im Paradies angekommen, steht für die flirty Singles bereits die Partnerwahl an. Anhand von Videobotschaften der Jungs dürfen sich die Mädels ihren Zimmergenossen für die erste Nacht aussuchen. Und so entscheiden sich die Single-Damen:Michelle und DavidChey und TuncayChelly und YücelLuisa und AndreasJulia und TobiasDoch die Kennenlern-Zeit ist knapp: Junggeselle Nummer 11 Omar steht schon bereit. Wird sich eine der Ladys nach einem Speeddating für ihn entscheiden? Immerhin genießt Omar bei der ersten Paarzeremonie Immunität und kann nicht rausgewählt werden. Außerdem: Am Ende der ersten Partynacht gibt es einen heißen Tanz von Tobias für Luisa...Zitate aus Folge 1:David (28) aus Köln:"In meiner Vergangenheit war ich playboymäßig unterwegs. Aber jetzt würde ich gerne die große Liebe finden."Tobias (21) aus Bochum:"Ich bin eine Mischung aus Bachelor und Playboy.""Ich finde es ästhetisch, wenn Mädels aufgespritzte Lippen haben."Die Zwillinge Tuncay und Yücel (28) aus Castrop-Rauxel:Tuncay: "Wenn wir beide die gleiche Frau gut finden..."Yücel: "...dann gibts nur eine Lösung."Beide: "Schnick, Schnack, Schnuck!"Michelle (25) aus Wuppertal:"Wenn Männer einen Sexblick haben, macht mich das an.""Ich habe meine Lippen aufspritzen lassen, fake Haare, fake Nägel und gemachte Titten."Andreas (26) aus Neuendettelsau:"Eine Frau hat bei mir nicht viel zu tun im Haushalt.""Ich bin ein Bad Boy mit Herz!"Chelly (23) aus Swisstal:"Ich habe nicht die größten Brüste, aber dann weiß ich, dass der Mann auch auf meine inneren Werte steht.""Ich habe mich für Yücel entschieden, weil das Auge immer mitisst. Man isst ja auch keine Pizza, wenn da Schimmel drauf ist."Alle News und Behind-the-Scenes-Material zu "Paradise Hotel" und anderen Formaten gibt es jetzt auch auf unserem neuen "Reality Love"-Instagram Kanal: http://www.instagram.com/reality_love/Ausführlichere Informationen zu "Paradise Hotel" und den Singles sowie weitere Zitate und Fotos finden Sie in unserem Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandTVNOW KommunikationJovan EvermannTelefon: 0221-456 74234Janine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:BildredaktionMarie GühmannTelefon: 0221-456 74270Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4623386