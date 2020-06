Hamburg (ots) - Das Altonaer Kinderkrankenhaus ist erneut mit dem Qualitätssiegel "Ausgezeichnet. FÜR KINDER" der Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland e. V. für die Jahre 2020 und 2021 zertifiziert worden.Manchmal benötigen Eltern bei der Auswahl einer Klinik eine Entscheidungshilfe. Das Qualitätssiegel "Ausgezeichnet. FÜR KINDER" steht für eine qualitativ hochwertige stationäre Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Anhand dieses Siegels können Eltern und ihre Kinder erkennen, dass ein Kinderkrankenhaus höchste Qualitätsstandards erfüllt. Es gibt Auskunft über eine fachlich gute kind- und familiengerechte stationäre Versorgung. Insbesondere die auf Kinder und Jugendliche spezialisierte fachliche Qualifikation des ärztlichen und pflegerischen Personals, das Angebot einer psychosozialen Unterstützung der Familien und die Möglichkeit einer hochspezialisierten Versorgung besonderer Krankheitsbilder durch Experten vor Ort oder in einem regionalen Netzwerk sind Kriterien, die bei der Vergabe des Siegels berücksichtigt werden."Das gesamte Team des Altonaer Kinderkrankenhauses freut sich über diese Auszeichnung - und das bereits zum sechsten Mal in Folge. Es ist eine tolle Bestätigung unserer hochqualifizierten und interdisziplinären Arbeit mit unseren Patientinnen und Patienten von einer unabhängigen Seite," so Christiane Dienhold, Geschäftsführerin des Altonaer Kinderkrankenhauses.Ausgezeichnet werden diejenigen Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin und Kinderchirurgie, die sich der Überprüfung ihrer Strukturqualität freiwillig unterzogen haben und die hohen Anforderungen erfüllen.Die Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland e.V. (GKinD), die Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und Krankenhaus (BaKuK) und die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DAKJ) haben zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH) 2009 das Gütesiegel "Ausgezeichnet. FÜR KINDER" entwickelt.Pressekontakt:Unternehmenskommunikation: Gesine Walsleben (Ltg.)Fon: 040 88908 126 - Fax: 040 88908 128 - uk@kinderkrankenhaus.netAKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH - Bleickenallee 38 - 22763HamburgOriginal-Content von: AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130900/4623454