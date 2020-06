Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Aktie von United Internet hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt. Dann setzten Gewinnmitnahmen ein. Die Konsolidierung dürfte sich in den kommenden Tagen noch weiter fortsetzen. Anleger sollten sich also auf die Short-Seite konzentrieren. Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR stellt Ihnen hier ein Produkt vor, mit dem Sie von der Entwicklung des besprochenen Wertes profitieren können. Im zweiten Teil der Sendung wirft der Experte zudem einen Blick auf die Entwicklung der Produktempfehlung der Vorwoche.