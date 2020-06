Zürich (ots) - Der Branchenverband GastroSuisse startet heute eine grosse landesweite Marketingkampagne. Mit der Botschaft "Wir haben Euch auch vermisst" bringt die Kampagne die Freude des Gastgewerbes auf das Wiedersehen mit seinen Gästen nach dem Corona-Lockdown zum Ausdruck. Mit sympathischen und authentischen Bildern heissen Gastgeberinnen und Gastgeber aus der ganzen Schweiz die Bevölkerung in ihren Betrieben wieder willkommen."Mit dieser Kampagne möchten wir zum Ausdruck bringen, dass die Zeit gekommen ist, um wieder auszugehen und das vielfältige gastgewerbliche Angebot zu geniessen", stellt GastroSuisse-Direktor Daniel Borner fest, der massgeblichen Anteil an der Entstehung der Kampagne hat. "Wir möchten aufzeigen, dass sich tagtäglich sehr viele Menschen mit Herzblut dafür einsetzen, um ihren Gästen nach den Zeiten der Entbehrung ein schönes Erlebnis zu bieten.""Die Krise hat deutlich gemacht", ergänzt Marketing-Leiter Michael Siebenmann, "welche soziale Rolle der Gastronomie in der Gesellschaft zukommt und wie gross das Bedürfnis ist, sich endlich wieder zu treffen - in einem Restaurant, in einer Bar oder in einem Club." Nun gehe es auch darum, die Bevölkerung darin zu bestärken, allfällige Unsicherheiten abzubauen und wieder Vertrauen zu fassen.Die Kampagne startet am 15. Juni. In einer ersten Phase sind zehn grosse Schweizer Städte in den drei Sprachregionen vorgesehen: Zürich, Bern, Basel, Biel, Luzern, Lugano, St. Gallen, Winterthur, Genf und Lausanne; weitere werden folgen. Um die Feinverteilung in den Regionen zu stärken und die Reichweite der Kampagne zu vergrössern, baut GastroSuisse zudem auf ein starkes Partnernetzwerk. Im Zentrum steht eine in drei Sprachen geführte Plakatkampagne, die auch in den sozialen Medien und in Newsportalen ihren Niederschlag finden wird. Die Kampagne wird bis mindestens Anfang Juli dauern.GastroSuisse ist der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben (davon rund 2500 Hotels), organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen.Pressekontakt:Daniel Borner, Direktor, und Michael Siebenmann, Leiter MarketingTelefon 044 377 53 53, communication@gastrosuisse.chOriginal-Content von: GastroSuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100849883