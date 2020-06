Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte zeigen sich gegenwärtig in großer Volatilität, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Als Folge von Covid-19 befänden sich die Volkswirtschaften in der ganzen Welt in einer sehr tiefen Krise, der stärksten Rezession seit 1945. Regierungen und Notenbanken würden sich mit äußerst umfangreichen Konjunkturförderungsprogrammen und einer ultra-expansiven Geldpolitik um neues Wirtschaftswachstum bemühen. Die dafür eingesetzten Mittel in aller Welt würden nicht mehr Milliarden, sondern Billionen umfassen. Alle Hoffnungen würden sich auf die Entwicklung eines erfolgreichen Medikamentes richten, doch darüber gebe es bis zur Stunde nur Spekulationen. So würden die Aussichten auf die künftige Wirtschaftsentwicklung höchst ungewiss bleiben. ...

