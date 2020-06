Wieder steigende Infektionszahlen in den USA und China machen Dax-Anleger nervös. Der deutsche Leitindex fiel zur Eröffnung am Montag um 2,4 Prozent auf 11.658 Punkte. Auf die Stimmung drückten Dutzende neue Coronavirus-Fälle in Peking, die alle mit einem Lebensmittelgroßmarkt in Zusammenhang gebracht werden.

