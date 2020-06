Brent C.O. zeigte bis vor kurzem eine ansprechende Erholung. Kurzzeitig sah es sogar so aus, als ob sich der Ölpreis oberhalb von 40,0 US-Dollar würde dauerhaft festsetzen können. Der Markt bildete schließlich bei 43,0 US-Dollar ein Verlaufshoch aus und trat daraufhin erneut den Rückzug an. Vom markanten April-Tief bis zum Verlaufshoch im Juni verdoppelte sich der Ölpreis. Insbesondere infolge des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...