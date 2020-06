Der börsennotierte Immobilienkonzern Immofinanz macht den Weg für Kapitalmaßnahmen frei. Dabei werde an die Platzierung von Aktien beziehungsweise an die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe gedacht, teilte das Unternehmen mit. Der entsprechende Beschluss des Vorstands sei am Montag gefallen.Die Gesamtsumme aus der Anzahl zu platzierender Aktien (Veräußerung eigener Aktien und Barkapitalerhöhung) sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...