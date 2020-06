Aufgrund der Absage der Intersolar Europe 2020 hat Huawei seine Produktneuheiten auf einer globalen Smart PV Virtual Show präsentiert. Das Kernthema der Live-Übertragung an Kunden und Partner auf der ganzen Welt war: Photovoltaik auf dem Weg in die KI-Ära. Während der virtuellen Messe am 11. Juni wurden außerdem die Photovoltaik-Neuheiten von Huawei vorgestellt: Gewerbliche Anwendungen Bei den gewerblichen Anwendungen konzentrieren sich die Photovoltaik-Neuheiten von Huawei auf die neue Generation ...

