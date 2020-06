DAX - Abwärtsgap wird zunächst gekauft

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX drehte am Freitag mit Beginn der Wall-Street Sitzung wieder gen Süden hin ab und beendete den Handelstag in der Nähe der Tagestiefs. Heute startet der Index dann mit einer kräftigen Abwärtskurslücke auf Grund neuaufgekommener Corona-Sorgen und fällt zeitweise unter die 11.600er Marke zurück.



Ausgehend vom Hoch der vergangenen Woche hat der Index somit zwischenzeitlich schon wieder über 1.300 Punkte an Wert verloren. Dies lockte am Vormittag einige Schnäppchenjäger an und der Index klettert gut 250 Punkte vom Tagestief. Diese Erholung könnte sich zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen, speziell wenn die Abwärtskurslücke an der Wall Street - wie so oft in den vergangenen Monaten - erneut gekauft wird.

Wird der Abwärtstrend im Stundenchart überwunden, ergäben sich erste prozyklische Kaufsignale im Stundenchart, bis dahin kann ein erneuter Abtaucher Richtung 11.500 Punkte nicht ausgeschlossen werden.

DAX in Punkten Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.05.2020 - 15.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2015 - 15.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

