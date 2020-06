Die Bundesregierung steigt bei dem Tübinger Pharmaunternehmen Curevac ein. "Konkret soll die Förderbank KfW in den nächsten Tagen im Auftrag des Bundes Anteile in Höhe von 300 Millionen Euro zeichnen und damit rund 23 Prozent der Anteile halten", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwochmittag.



Damit wolle man dem Unternehmen finanzielle Sicherheit geben. Auf die geschäftspolitischen Entscheidungen von Curevac werde man keinerlei Einfluss üben, so Altmaier weiter. "Curevac ist ein Unternehmen, das mit großem Engagement dabei ist, Impfstoffe mit einer neuen Technologie zu entwickeln." Das gelte generell und nicht nur für einen Impfstoff gegen das Coronavirus.



"Wir wissen nicht, welches Unternehmen wann den ersten verfügbaren Impfstoff für diese und andere Pandemien entwickeln und auf den Markt bringen wird", so der Wirtschaftsminister. Aber er sei sich sicher, dass Curevac bei der Entwicklung "vorne mit dabei" sein werde.

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de