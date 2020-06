Der Dax ist in wenigen Tagen um 1200 Punkte gefallen. Die Märkte zucken wieder hin und her, Volatilität und Nervosität steigen. Die Berichtssaison für das zweite Quartal beginnt im Juli und kann kaum gut ausfallen. In China scheint eine zweite Welle zu drohen. In den USA bleibt die Situation angespannt. Die Nachrichtenlage hat sich in wenigen Tagen sichtbar eingetrübt. Die Verunsicherung ist mit Händen zu greifen. Nach den massiven Rallys reagieren die Indizes empfindlich auf die neuen Einschätzungen. Schon rücken die Kassandras wieder ins Rampenlicht. Es geht wild hin und her. Wir haben da eine Idee! Wir hatten vor kurzem THOR INDUSTRIES empfohlen und damit ins Schwarze getroffen. Der Weltmarktführer für Wohnmobile ist Krisen Profiteur und hat seit unserer Empfehlung vor wenigen Wochen rund 40 Prozent zugelegt. Jüngst bestätigte der CEO, dass der Ansturm der Erstkäufer beispiellos ist.

ISIN: US8851601018

